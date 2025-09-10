TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。番組公式Xは「各地に散らばった7つのGPSボールを位置情報を頼りに探し出せ！そして、全てのボールを集めて願いをかなえるのは誰なのか？」を告知した。告知動画では「GPSボール争奪戦」と紹介。告知動画内では「7つ全てを集めたチームの願いを1つだけかなえよう、なお打撃は禁止する」と企画の趣