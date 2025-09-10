大分県の日田玖珠広域消防組合は、長年使用してきた消防車（ポンプ車）をインターネットの「KSI官公庁オークション」に出品する。現在、日田消防署（日田市渡里）前に車両を展示している。消防車は1999年に初年度登録。昨年まで現役だった。ベースの車体はいすゞ自動車のELF（エルフ）で、総排気量は4・57リットル。側面の「日田玖珠広域消防本部」の文字は消されているが、赤い車体はそのままの状態となっている。組合は過