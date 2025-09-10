太平洋高気圧の影響で、大分県日田市では9日、最高気温36・0度を観測し、今年に入って60日目の猛暑日となった。猛暑日最多の国内記録である昨年の福岡県太宰府市の62日に迫った。日田市では9月に入ってからも、35度以上の猛暑日は5日を数える。福岡管区気象台によると、9日午前までの同市の最低気温は24・6度。「熱帯夜」とはならなかったものの、その後に気温が上昇した。10日の県西部は曇りで、昼前から雨となる見通し。