人気落語家、桂文珍さんの独演会「桂文珍の会」が27日午後7時、大分県日田市三本松のパトリア日田の大ホールで開かれる。市内の老舗飲食店でつくる「ひた味ののれん会」が主催し、今年で10回目。本物の落語に親しんでもらおうと、文珍さんが落語2席を披露し、2人の弟子が1席ずつ披露する。入場料は前売り券4000円、当日券4500円。パトリア日田のほか、「のれん会」を構成する想夫恋（総本店、友田店）、春光園、宝屋、銀寿し、