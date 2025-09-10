大分県は今月1日、求職者と県内企業のマッチングを支援する「おおいた産業人財センター」を、大分市のJR大分駅の駅ビルに移転開業した。2013年から同市の中心商店街で運営していたが、利便性を高めようと場所を移した。愛称は「おおいたジョブステーション」。駅南口に面した1階に窓口を設け、6階で相談などに応じる。人材サービス大手のパソナ（東京）に運営を委託している。Uターン希望者への情報提供のほか、外国人の雇用を