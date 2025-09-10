熊本県は9日、総額49億3200万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。8月の記録的大雨の災害復旧には、被災者の救済・生活支援、道路や農林水産業関連施設の応急復旧など緊急性の高い事業について、知事の専決処分で総額85億8千万円の8月補正予算を計上した。16日開会の県議会定例会に予算案などを提案し、専決処分については報告する。被害状況に応じて追加提案も検討する。木村敬知事は5日の定例記者会見で「復旧