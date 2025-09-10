長崎県教育委員会は9日、生徒の首の後部をたたいたとして、佐世保市内の県立高校の男性教諭（50）を戒告の懲戒処分とした。県教委によると、教諭は5月30日の集会時に生徒の座る姿勢が悪いと感じ、持っていたプリントを丸めてたたいた。生徒が他の教員に相談。県教委の聞き取りに教諭は「姿勢を正すためにしてしまった」と話しているという。教諭は過去に不適切な発言で指導を受けていた。管理監督責任がある上司の校長は9日