熊本県は、県内産の農林畜水産物の輸出額が2024年度、前年度比で24％（約29億円）増の約151億4000万円となり、過去最高を更新したと発表した。ほぼ半分を占める農畜産物では、アジアや米国を中心に日本食への関心の高まりを背景に、牛肉や加工食品が増加。交流が深まる台湾向けにも、事業者を対象にしたセミナーや商談会の開催など販路拡大へ総合的な支援策を講じた。海外での日本食人気で輸出増の傾向は続いており、約77億600