元副知事で無所属新人の平田研氏（57）が9日、来年3月の任期満了に伴う長崎県知事選への立候補を表明した。記者会見での主なやりとりは次の通り。−2022年の前回知事選は出馬を促されたが、固辞した。決意した理由は。「（前回は）個人的な事情もあり、決断には至らなかった。（今回は）経済人や首長ら多くの方からの『県政を担ってほしい』という声に心を揺さぶられた」−大石賢吾知事の評価は。「新鮮な感覚で一生懸命