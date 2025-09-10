長崎県松浦市の友田吉泰市長（61）は9日、任期満了（来年2月4日）に伴う次期市長選に3選を目指して無所属で立候補する意向を示した。西日本新聞の取材に応じた。同市長選への出馬表明は初めて。友田氏はアジフライ、水中考古学の聖地などこれまでの施策を例に「将来に向け地域を元気づける取り組みを続け、市民が住み続けたい、市外の人が訪れたいと思えるまちづくりをさらに進めたい」と述べた。開会中の市議会では8日の一