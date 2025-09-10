玄界灘の島、壱岐は魅力に満ちている。新鮮な魚介類や壱岐牛、焼酎などのグルメはもとより、150超もの神社がある。島全体がパワースポットとされる。そんな島のさらに神秘的な部分も知ってもらおうと、地元のNPO法人「一支國研究会」は、今年の干支（えと）「巳（み）」にちなんだ隠れた名所を巡るバスツアーを6日に開催。参加した約30人は、壱岐の一端に触れた。弥生時代の環濠（かんごう）集落跡・原の辻遺跡（国特別史跡）