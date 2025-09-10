バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）は、今秋開幕の2025〜26年シーズンから2人の若手アウトサイドヒッターの背番号を変更することを発表した。北窓絢音選手（21）が「17」から「3」、深沢めぐみ選手（22）が「12」から「6」へそれぞれ変わる。北窓選手は安定したサーブレシーブと183センチの長身を生かしたアタックが持ち味で、今年女子日本代表デビューを果たした。ネーションズリーグでの活躍も