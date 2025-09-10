佐賀伝統のじゅうたん「鍋島緞通（だんつう）」の技術を継承する「吉島伸一鍋島緞通」（佐賀市大和町）は17日から、同市中の小路の旧知事公舎「中之小路賓館」で展示会を開く。伝統柄の作品から新作まで約40点を展示する。23日まで、入場料無料。鍋島緞通は江戸中期にシルクロードを通って中国から佐賀に技術が伝わった。綿を使った織物として佐賀藩の御用品となり、幕府にも献上された。展示会では、将軍家への献上品を再現