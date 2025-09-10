日本陶芸界を牽引（けんいん）した人間国宝であり、平和の大切さを誰よりも知る人。それでいて温かくユーモアにあふれた好好爺−。佐賀県有田町で9日に営まれた有田焼の陶芸家、故井上萬二さんの追悼式では、会場に集まった約500人が、時に笑顔に時に目を潤ませながら、故人の功績を振り返った。自らの作品の評価にとどまらず、有田焼業界全体の発展も気にかけていたという井上さん。同町の松尾佳昭町長は「町民にとってかけが