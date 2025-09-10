石破茂首相の辞任表明を受け、自民党は昨年秋に続き、今年も総裁選を行う。この1年の間、衆院選と参院選で惨敗し、党はかつてない苦境にある。解党的出直しの具体策が問われる総裁選だ。総裁選は所属国会議員と党員・党友が投票する形式で、22日告示、10月4日投開票の日程で実施される。もはや「選挙の顔」にふさわしいかどうかで新総裁を選んでも、党の再生は果たせない。離反した支持も取り戻せない。そのことは肝に銘じて