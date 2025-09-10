◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（9日、東京ドーム）初回に40球近くを費やしてしまった巨人の戸郷翔征投手。ここ数試合は立ち上がりが不安定で球数も増え、失点することも多々ありました。試合後、杉内俊哉投手チーフコーチは「ちょっと苦しいですね。でも乗り越えてもらうしかない。自分で何とかね」と口にすると、「今年はそういう年だと思って、その中で勝ちを拾っていくしかないですね」と続けました。スライダーなどの曲が