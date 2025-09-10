駅周辺に本屋がない神戸市北区鈴蘭台で、新刊書店・古書店など66の書店が一堂に集まる「第2回 KOBE 本の駅 in 鈴蘭台」が、2025年9月28日に開催される。この催しは、神戸市北区役所などが主催するもので、神戸市北区鈴蘭台のまちを、より楽しく、魅力的に活性化するため、いつもの駅を特別な場所にしようと、去年から始まった。最寄り駅となる神戸電鉄・鈴蘭台駅周辺には本屋がないことから、「本の駅」と銘打ち、市内の書店を