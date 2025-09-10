米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.554（+0.068） 米10年債4.082（+0.042） 米30年債4.724（+0.032） 期待インフレ率2.369（+0.013） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。今年３月までの１年間の米雇用者数の年次改定が発表になっていたが、過去最高の下方修正となった。 ただ、市場の反応が限定的だったことから、利回りは上昇してい