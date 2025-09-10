NY原油先物10 月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.63（+0.37+0.59%） ニューヨーク原油は続伸。 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの増産合意の弱気のインパクトを織り込んだ後、７日のウクライナのロシアから欧州に向けたドルジバ・パイプライン攻撃でロシア産の 供給懸念が再び浮上して堅調に推移するなか、イスラエルがこの日、カタールの首都ドーハにいたハマス幹部を標的に空爆を実施したとの