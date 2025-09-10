ドル高が優勢にドル円はロンドン時間の下げ取り戻す雇用者数の年次改定に反応限定的＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル高が優勢となり、ドル円も買い戻されている。ロンドン時間に日銀関連のニュースが流れ円高が強まった。石破首相の辞任表明を受けて日本の政治情勢が流動的になる中でも、日銀は年内利上げの可能性を排除しない姿勢だと伝わっていた。 ドル円は１４６．３０円近辺まで一時下落したも