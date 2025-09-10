◆パ・リーグ日本ハム７―４ソフトバンク（９日・エスコンフィールド）２位の日本ハムが首位ソフトバンクに逆転勝ちし、ゲーム差を３に縮めた。９日に出場選手登録された今川優馬外野手（２８）が「２番・中堅」で昇格即スタメン出場し、決勝１号ソロを含む３安打。「８番・遊撃」のドラフト５位・山県秀内野手（２３）が２打席連続アーチを放ち、難敵のモイネロを攻略した。新庄剛志監督（５３）の采配がズバリとハマり、ホー