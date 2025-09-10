気象庁によりますと、長崎県と熊本県では、活発な雨雲が連なる「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が降り続いています。気象庁は災害の危険度が急激に高まっているとして、緊急の情報を出し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、さきほど発生した長崎県南部に続いて、九州北部の熊本県天草・芦北地方では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、発達した積乱雲が連なり集中豪雨をもたらす「線状降水帯」