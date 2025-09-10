アップルが発売する本体の厚さが最薄のiPhoneエア（同社提供、共同）【ニューヨーク共同】米アップルは9日、本体の厚さを5.6ミリと最薄にした主力スマートフォンの新機種「iPhone（アイフォーン）エア」を発表した。新型モデル「17」シリーズも公表し、標準モデルは799ドル（約11万8千円、日本では12万9800円）から。いずれも12日に予約受け付けを始め、19日発売する。トランプ米政権の関税措置の影響で値上げ観測もあったが、17