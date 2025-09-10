10月9日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村有起哉主演の木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』の追加キャストとして、小野花梨、石井杏奈、WEST.の小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄の出演が発表された。 参考：『べらぼう』井之脇海と小野花梨が笑顔の2ショット「幸せそうで救われた」 本作は、『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）などで知られる岡田惠和が完全オリジナル脚本を手がけ