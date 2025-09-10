9日の夜に発生した強盗事件で、逃げている犯人は60代くらいの男で、水色っぽい長そでの上着、紺色のチョッキのようなものを着ていたことがわかりました。 男はカネを奪ったあと、水色っぽい車で逃げたということです。 警察によりますと、9日の午後9時40分ごろ、コインランドリーの駐車場でカネが奪われる強盗事件がありました。奪われたのは、現金500円でした。その後、午後9時46分ごろに被害にあった女性が警察に通報し