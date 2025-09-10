9月24日（水）よる9時放送の「放課後カルテ 2025秋」。今作で新たに登場する児童を演じるキャストとして、泉谷星奈、松岡夏輝、諸林めいの出演が決定した。泉谷と松岡は、牧野（松下洸平）が病院で担当する患者の近藤紬と神谷愛莉を演じる。牧野のもとに白血病が再々発した愛莉（松岡夏輝）がやってくる。生きる意味を見出せず自暴自棄になる愛莉だが、紬（泉谷星奈）と出会い…。諸林は小学1年生の児童・小笠原澪を演じる。牧野は