丹頂S2着のゴールデンスナップ（牝5＝田中克、父ゴールドシップ）が今秋、オーストラリアに遠征することが決まった。コーフィールドC（10月18日、コーフィールド芝2400メートル）からメルボルンC（11月4日、フレミントン芝3200メートル）に転戦予定。メルボルンCに出走するにはコーフィールドCで8着以内に入ることが条件となる。田中克典師（38）は「金曜に札幌競馬場から直接、東京競馬場に移動して検疫に入ります」と報告