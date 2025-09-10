◇パ・リーグソフトバンク4-7日本ハム（2025年9月9日エスコンフィールド）ソフトバンク・山川が意地の一発を放った。4点ビハインドの9回2死に代打で登場。柳川の直球をバックスクリーンに運んだ。2位との直接対決で38試合ぶりのスタメン落ちとなった中、8月20日の西武戦以来の21号。「悔しい気持ちもありますけど、1打席でしっかり結果を出せたので、この感覚を継続できるようにやっていきたいと思います」。アーチ量産