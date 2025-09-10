◇パ・リーグソフトバンク4-7日本ハム（2025年9月9日エスコンフィールド）大一番での先発起用に応えた。ソフトバンクの笹川が「9番・右翼」で出場し、難敵の伊藤からプロ初対戦でタイムリーを放った。2回に海野の2点二塁打で先制し、なおも2死二塁のチャンスだった。「期待に応えたいという気持ちで、いい場面で打てたので良かったです」。2球で追い込まれたが、3球目のスプリットに食らいつき中前にはじき返した。試