◇パ・リーグソフトバンク4-7日本ハム（2025年9月9日エスコンフィールド）ソフトバンクの海野が先制の2点二塁打を放った。2回2死一、二塁のチャンスで今季16打数1安打だった伊藤の153キロ直球を捉え右中間を深々と破った。「伊藤投手からはなかなか打つことができていなかった。モイネロに何とか援護点をという気持ちだけでした」。悔しい敗戦となったが、9月は6試合で打率・375、6打点と打撃好調だ。