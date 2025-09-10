10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比40円高の4万3600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3459.29円に対しては140.71円高。出来高は9572枚だった。 TOPIX先物期近は3136ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比13.88ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43600 +409572 日経225mini