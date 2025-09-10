台湾メディアの中時新聞網は6日、「台湾の半導体を奪おうとする米国の動きに気をつけよ」とする台湾の元経済部長、尹啓銘氏の論評を掲載した。論評はまず、トランプ米大統領が3月3日、半導体の受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家最高経営責任者（CEO）とホワイトハウスで記者会見を開き、TSMCが今後数年間で米国に1000億ドル（約14兆7000億円）の追加投資を行い、三つの新たな半導体製造工場、二つの先進パッ