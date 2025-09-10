女優の當真あみが主演する日本テレビドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜後10・00）の最終話がきょう10日、放送される。今作は大ヒットした映画「ちはやふる」シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちが競技かるたに挑む青春物語。最終話では全国大会出場をかけた、主人公がいる梅園と王者・瑞沢の決戦の様子が描かれる。また、映画シリーズに出演していた松岡茉優が永世クイーンとなり、ユーチューバーとして「しのぶチ