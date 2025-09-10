プロ野球セ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。DeNAは首位阪神に完封勝利。2回に佐野恵太選手とケイ投手のタイムリーで3点を奪うと、ケイ投手が7回3安打無失点の力投をみせるなど、3−0で完封勝利を飾りました。敗れた阪神はリーグ優勝から最初の試合でしたが、打線振るわず、連勝が4で止まっています。巨人は初回の猛攻で3連勝。初回、リチャード選手の満塁ホームランが飛び出すなど、打者一巡の攻撃で一挙6得点。先発の