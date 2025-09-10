◇パ・リーグ日本ハム7ー4ソフトバンク（2025年9月9日エスコン）日本ハム打線がソフトバンク・モイネロから1試合3本塁打。モイネロから1試合2本塁打は18年5月26日の楽天、24年7月14日、9月3日の日本ハムが記録していたが3本は初めて。個人でモイネロから1試合2本塁打も山県が初めてとなった。なお、モイネロの1試合7失点は前記9月3日の6失点を上回る自己ワースト。