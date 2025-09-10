「有力馬次走報」（９日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆セントウルＳ２着のママコチャ（牝６歳、栗東・池江）はスプリンターズＳ（２８日・中山、芝１２００メートル）へ。引き続き鞍上は岩田望。７着のヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾）も同レースへ向かう。◆栗東・斉藤崇勢の動向。ＣＢＣ賞１２着のヤマニンアルリ