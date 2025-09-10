◇パ・リーグ日本ハム7ー4ソフトバンク（2025年9月9日エスコン）ベンチに戻った日本ハムの山県は、ヘルメットをかぶったまま頭を抱えていた。球界屈指の好左腕モイネロから、人生初の2打席連発だから無理もない。早大時代の東京六大学リーグで4年間0本塁打の男は、今季3本目のアーチに「恥ずかしいですけど、本当に入るとは思わなかった。ファンの方々を含めて一番驚いたのは自分かなと思う」と笑った。1点を追う4回1死か