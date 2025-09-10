「負け組の星」として競馬界を超えた社会現象となった牝馬のハルウララが疝痛が原因で死んだことが分かった。９日、ＮＰＯ法人・引退馬協会が発表した。２９歳だった。１９９６年生まれのハルウララは９８年に高知競馬でデビュー。引退するまで１１３戦に出走したが、１勝も挙げることができなかった。１００連敗を重ねた頃には「負け組の星」として話題に。何度負けても、あきらめずに走り続ける姿が多くのファンの共感を呼び