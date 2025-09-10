「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）心身ともに放牧先でリフレッシュ。成長を感じさせる仕上がりで樫の女王カムニャックが秋初戦を迎える。友道師は「先週の追い切り（栗東ＣＷ６Ｆ７８秒８−１Ｆ１１秒０）からテンションは上がることなく、気配はいいですよ。（放牧先から）いい感じで帰ってきたし、体のバランスが真っすぐになった。初戦としてはいい仕上がりです」と手応え十分。成長を示す形で、まずは前哨戦から実力