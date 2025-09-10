アメリカで雇用統計の年次改定の暫定値が発表され、今年3月までの1年間の就業者数の伸びは91万人あまり大幅に下方修正されました。アメリカの雇用情勢はこれまで想定されていたより悪化していたことになります。アメリカの労働省は9日、雇用統計の年次改定の暫定値を発表し、去年2月から今年3月までの1年間の「非農業部門」の就業者数の伸びを91万1000人、下方修正しました。改定の最終的な結果は来年2月に発表されますが、大幅な