お笑いコンビのタカアンドトシがこのほど、中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『フットンダ〜秋の陣〜』(17日・24日24:29〜)の収録後に取材に応じた。タカアンドトシ○番組を見て育った“フトチル”たちとの対戦『フットンダ』は、MCのタカアンドトシとゲスト回答者が出題された言葉やフレーズを“モジる”または“イジる”ことで笑いを誘い、爆笑が起きると布団が吹っ飛ぶという演出が特徴の“真夜中の笑点”。2009年4月から