ウクライナ東部ドネツク州の、前線に近い村にロシア軍の攻撃があり、24人が死亡しました。当時、年金の支給が行われていたということです。【写真を見る】ウクライナ東部の村で年金支給中にロシア軍攻撃 24人死亡ゼレンスキー氏、欧米諸国に制裁強化求めるウクライナ非常事態庁によりますと、ドネツク州で9日、ロシア軍による攻撃があり、24人が死亡、19人が負傷しました。州知事は年金の支給が行われている最中の攻撃だっ