◇パ・リーグ日本ハム7ー4ソフトバンク（2025年9月9日エスコン）日本ハムの八木打撃コーチをアクシデントが襲った。8回1死で、ソフトバンク・近藤の折れたバットが日本ハムベンチに飛び込み、打球方向を見ていた八木コーチの左側頭部を直撃。試合後に札幌市内の病院へ向かった。会話もできる状態だが、今後は検査結果を踏まえて判断するという。新庄監督も「八木さんが心配なので今日はなし」と試合後は取材対応しなか