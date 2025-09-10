東京2025世界陸上メダル候補の川野将虎（26、旭化成）が、取材に応じた（取材は8月上旬）。昨年10月の全日本競歩高畠大会35km競歩で2時間21分47秒と、当時の世界新をマークし代表内定を決めた。川野は21年の東京五輪50km競歩6位、22年のオレゴン世界陸上35km競歩銀メダル、23年のブダペスト世界陸上35km競歩銅メダルと実績を残してきたが、出場種目は大会後半に実施されてきた。それに対し今大会は、男子35km競歩が初日13日の最初