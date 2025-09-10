巨人６―４広島（セ・リーグ＝９日）――巨人が３連勝。一回にリチャードの満塁本塁打など７連打の猛攻で一挙６点を奪って逆転し、六回以降は継投で逃げ切った。広島は追い上げも及ばず、５連敗。◇巨人のリチャードがソフトバンクの育成選手だった２０１９年の春。当時の藤本博史三軍監督が、看板打者・柳田の若手時代と比べて言った。「こいつ面白いで。飛距離だけなら柳田以上や」。聞けば、練習で放った打球がファーム球場