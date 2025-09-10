丹頂Ｓで２着だったゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克）がコーフィールドＣ・Ｇ１（１０月１７日・豪コーフィールド）からメルボルンＣ・Ｇ１（１１月４日・豪フレミントン）に参戦する方針が決まった。田中克師が９日に明かした。１２日に札幌競馬場から直接、東京競馬場に移って検疫入りして、２８日に出国する予定。指揮官は「昨年から考えていたプランです。メルボルンＣへ出走するにはコーフィールドＣ８着以内が