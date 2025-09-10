ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 松下洸平主演『放課後カルテ』新キャスト発表 泉谷星奈、松岡夏輝、… オリコン 松下洸平主演『放課後カルテ』新キャスト発表 泉谷星奈、松岡夏輝、諸林めいが出演 2025年9月10日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 松下洸平が主演を務める日本テレビ系ドラマ「放課後カルテ2025秋」 新キャストが10日、発表された 泉谷星奈、松岡夏輝、諸林めいが出演する 記事を読む おすすめ記事 西武・今井達也が2試合連続完封勝利！真中氏「無四球ということで安定感抜群になってきた」 2025年9月3日 6時30分 法月綸太郎、東川篤哉らが推薦 森バジルの最新作『探偵小石は恋しない』刊行へ 2025年9月4日 11時0分 『ちはやふる』當真あみ、ついに原菜乃華に激突「全てを最終回に」 永世クイーン・松岡茉優（若宮詩暢）も登場【コメント全文】 2025年9月10日 6時0分 『鬼滅の刃』善逸＆獪岳がanan表紙に初登場 火花散る激闘ビジュアルが特別加工に 2025年9月4日 8時0分 『ちはやふる』ラストに“サプライズ”で瑞沢OB全員集合 視聴者興奮「役者、そろいすぎ」「何この神展開」 2025年9月4日 12時10分