timeleszの猪俣周杜が、松島聡（timelesz）＆白洲迅がW主演する10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜後11：00）に出演することが決定した。猪俣は今作がドラマ初出演となる。【写真】松島聡＆白洲迅W主演！『パパと親父のウチご飯』ビジュアル『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コ