¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Ãæ»³¡ËÅÚÍËÃæ»³£¶£Ò¡Ê¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥ì¥¤¥Ò¥¹¥È¥ê¥³¡Ê²´£²ºÐ¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡¢Èþ±º¡¦¹õ´ä¡Ë¤Ï¡¢¶á¿Æ¤Ë£±£´Ç¯ºù²Ö¾ÞÇÏ¥Ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë·ìÅýÇÏ¡£¹õ´ä»Õ¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤¨¤ë¤·¡¢Ä¹¤á¤Îµ÷Î¥¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤ë¡£Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¤ÏÃæ»³¤Ç£±£¶Ç¯¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤È£±£¸Ç¯¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤òÀ©¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤Ç¤â£²Ãå¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£·ìÅýÌÌ¤«¤é¤âÉñÂæ¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï