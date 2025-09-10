夏競馬を終えたタイミングで、牡・牝の２歳馬１〜５位を独断でランク付けする。牡馬は前回（７月）のランキングから変わらずダノンヒストリー（美浦・堀）が首位をキープ。牝馬１位には中京２歳Ｓで２着に善戦したスターアニス（栗東・高野）のレース内容を評価した。◇◇【牡馬】牡馬はダノンヒストリーが首位を堅守。東京芝１８００メートルの新馬戦で記録した１分４６秒８は、同舞台の新馬戦でクロワデュノールに